Policía mexicana mata estudante de Ayotzinapa em confronto por roubo de carro

Um estudante da Escola Normal de Ayotzinapa morreu e outro ficou ferido após um confronto com a polícia no estado mexicano de Guerrero, no sul, em um incidente relacionado ao roubo de um veículo, informaram autoridades nesta sexta-feira (8).

O incidente ocorreu na noite de quinta-feira (7), um dia depois de manifestantes da mesma escola invadirem o palácio presidencial do México, enquanto o presidente Andrés Manuel López Obrador realizava uma coletiva de imprensa, para exigir justiça pelo desaparecimento de 43 estudantes em 2014.

López Obrador informou nesta sexta-feira que os estudantes estavam em um carro roubado quando a polícia ordenou que parassem em uma guarita rodoviária, perto da entrada de Chilpancingo, a capital de Guerrero.