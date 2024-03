Presidente francês denuncia 'fake news' sobre sua esposa

O presidente francês, Emmanuel Macron, denunciou nesta sexta-feira (8) as "fake news" que circulam nas redes sociais sobre sua esposa, Brigitte, às quais a apresentam como uma mulher transgênero.

"O pior são as fake news e as histórias inventadas, com pessoas que acabam acreditando e que te afetam, até mesmo na sua intimidade", comentou Macron, de 46 anos, que respondia as perguntas dos jornalistas após a cerimônia de inclusão do aborto na Constituição francesa, realizada no Dia Internacional da Mulher.

Desde sua eleição em 2017, teorias da conspiração nas redes sociais afirmam que sua esposa é uma mulher transgênero, cujo nome de nascimento seria Jean-Michel Trogneux.