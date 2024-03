Putin presta homenagem às mulheres que lutam na Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, elogiou nesta sexta-feira as mulheres do Exército que lutam na Ucrânia e as que apoiam a ofensiva de Moscou contra o país vizinho, por ocasião do Dia Internacional da Mulher.

No dia 8 de março, Putin também assinou um decreto de indulto a 52 mulheres condenadas e presas, incluindo algumas que têm pais militares.

No discurso, o presidente russo prestou homenagem às "mulheres que estão na área da operação militar especial" na Ucrânia e "que executam missões de combate".