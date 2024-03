Sam Altman volta ao conselho de administração da OpenAI

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, a OpenAI anunciou, além do retorno de Sam Altman ao conselho de administração, a chegada de três novos membros: Sue Desmond-Hellmann, ex-diretora executiva da Fundação Bill e Melinda Gates, Nicole Seligman, ex-presidente da Sony, e Fiji Simo, diretor do Instacart e ex-diretor do aplicativo móvel do Facebook.

A empresa californiana destacou a experiência dos três novos membros "em liderar organizações internacionais e gerenciar ambientes regulatórios complexos, especialmente nas áreas de tecnologia".

O sucesso do ChatGPT no final de 2022 impulsionou seu criador para a constelação de estrelas do Vale do Silício e promoveu o desenvolvimento vertiginoso da IA generativa, consistente na produção de conteúdos a partir de uma solicitação simples em linguagem cotidiana.

O objetivo de Altman e seus colegas é melhorar a tecnologia até que ela alcance capacidades cognitivas semelhantes ou superiores às humanas, o que na indústria é chamado de "IA geral".

Segundo a imprensa americana, vários executivos da diretoria anterior criticaram o ex-aluno de Stanford por favorecer o desenvolvimento acelerado da OpenAI, mesmo que isso implicasse menos escrutínio sobre os possíveis abusos potenciais da IA.

arp/acb/atm/db/ag/cjc/am