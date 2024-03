Stuttgart vence Union Berlin e se aproxima do Bayern no Alemão

Minutos depois, o Union ficou com dez jogadores com a expulsão do meia Andras Schäfer, que recebeu cartão vermelho direto por falta dura sobre Josha Vagnoman (69').

A derrota deixa o time de Berlim na 14ª colocação com 25 pontos, sete acima do Colônia (16º), que ocupa a posição que leva ao playoff contra o rebaixamento.

O Stuttgart foi motivado para a partida pelo anúncio no início do dia da renovação do contrato do técnico Sebastian Hoeness até 2027.

O nome de Hoeness vinha sendo especulado no Bayern de Munique, que já anunciou a saída de Thomas Tuchel ao final da temporada.

"Tenho a sensação de que podemos desenvolver algo aqui", disse o treinador de 41 anos em entrevista antes da partida à plataforma DAZN.

No sábado, o Bayern pode aumentar a diferença para o Stuttgart para quatro pontos em caso de vitória sobre o Mainz.