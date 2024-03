Trump assume o controle da liderança do Partido Republicano

Whatley, atualmente assessor geral do RNC, tem feito eco às palavras de Trump em suas acusações sobre uma suposta "fraude em massa" nas eleições presidenciais de 2020, nas quais foi derrotado pelo democrata Joe Biden, seu possível rival novamente em novembro.

"Lara é uma comunicadora extremamente talentosa e está dedicada a tudo o que o MAGA representa", disse o ex-presidente em referência seu slogan "Make America Great Again" ('Tornar os Estados Unidos Grandes Novamente').

Trump apoiou, ainda, outro aliado, o estrategista de campanha Chris LaCivita, como diretor de operações do RNC. "Esse grupo de três é muito talentoso, testado em batalha e inteligente", afirmou.

Para ele, o "Comitê Nacional Republicano DEVE ser um bom parceiro nas eleições presidenciais".

O RNC, com 168 membros, está realizando sua reunião de primavera em Houston, no estado do Texas, e escolheu seus novos líderes nesta sexta, por aclamação.

Lara Trump prometeu dedicar fundos do partido à campanha presidencial de seu sogro caso se tornasse copresidente do Comitê. Também espera que esses recursos possam ser usados para apoiar o ex-presidente no pagamento de suas despesas legais.