Wall Street fecha em baixa após relatório sobre emprego nos EUA

A Bolsa de Nova York fechou em baixa, nesta sexta-feira (8), devido às quedas nas capitalizações gigantes do setor tecnológico e após um relatório mensal sobre empregos mostrar uma desaceleração na economia americana.

O Dow Jones perdeu 0,2%, fechando a 38.722,69 pontos, o índice tecnológico Nasdaq caiu 1,2%, para 16.085,11 unidades, e o ampliado S&P 500 recuou 0,7%, para 5.123,69 pontos.

As quedas vieram após os dados do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos mostrarem que a contratação permaneceu sólida em fevereiro, mesmo com a taxa de desemprego aumentando e os aumentos salariais esfriando.