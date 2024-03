Zelensky se reúne com presidente turco em Istambul para falar da guerra na Ucrânia

Nos últimos meses, a ex-república soviética tem enfrentado uma pressão crescente no front, perdendo terreno para Moscou, e pede mais munições e ajuda das potências ocidentais.

Segundo a Presidência ucraniana, os dois políticos vão falar sobre a "segurança da navegação no Mar Negro, a estabilidade alimentar mundial e a libertação de presos ucranianos e presos políticos retidos pelo Estado russo".

Uma fonte diplomática turca disse à AFP que a Turquia buscará "enfatizar uma vez mais que nosso apoio firme à integridade territorial, à soberania e à independência da Ucrânia, inclusive a Crimeia, continua".

A localização estratégica da Turquia no Mar Negro e seu controle do estreito de Bósforo lhe dá um papel-chave no conflito do ponto de vista militar, político e econômico.

A Turquia, membro da Otan, mantém boas relações tanto com Moscou quanto com Kiev desde o início da guerra, em fevereiro de 2022.

O país, que não aderiu às sanções das potências ocidentais, fornece drones de combate aos ucranianos e facilita o comércio com os russos, dos quais depende para seu abastecimento energético.