Asif Ali Zardari é eleito presidente do Paquistão pela segunda vez

O Partido Popular do Paquistão (PPP), que ele lidera juntamente com seu filho Bilawal Bhutto Zardari, chegou a um acordo de coalizão com o seu adversário histórico, a Liga Muçulmana do Paquistão (PML-N), de Shehbaz Sharif.

Segundo o pacto, Sharif foi eleito primeiro-ministro em 3 de março, enquanto Asif Ali Zardari seria prometido à presidência.

Candidatos independentes apoiados pelo Paquistão Tehreek-e-insaf (PTI), partido do ex-premiê Imran Khan, preso em agosto, saíram vitoriosos das eleições, mas o partido denunciou manipulações no processo eleitoral.

Contudo, sua rejeição em participar de qualquer aliança deixou o campo livre para os seus principais adversários, a quem descreveram como "ladrões de mandatos".

Asif Ali Zardari era casado com a ex-premiê Benazir Bhutto, a primeira mulher da era moderna a liderar um país muçulmano, assassinada em 2007.

Após sua morte, voltou do exílio para assumir o comando do PPP. O partido venceu as eleições legislativas seguintes e ele foi eleito presidente pelo Parlamento em setembro de 2008.