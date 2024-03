Atlético de Madrid perde para o Cádiz a poucos dias de receber a Inter na Champions

O golo animou os anfitriões no Nuevo Mirandilla que ousaram pressionar um pouco mais na frente, mas logo voltaram ao plano inicial de esperar pela chegada do Atlético.

Os rojiblancos avançaram com a entrada de Ángel Correa, Nahuel Molina e Rodrigo Riquelme após o intervalo.

Correa quase empatou com um chute na área que foi defendido pelo goleiro Conan Ledesma (50').

O Atlético parecia estar perto do empate, mas um erro defensivo permitiu a Juanmi finalizar sozinho um passe longo e superar Oblak para fazer 2 a 0 (64').

Com a vantagem, o Cádiz se fechou ainda mais atrás diante de um Atlético que partiu com tudo em busca do gol.

Marcos Llorente fez Ledesma brilhar em uma cabeçada no centro da área do Cádiz (72'). O time conseguiu resistir e conquistou uma vitória que confirma a sua melhoria desde a chegada de Mauricio Pellegrino ao comando.