Autoridades do Mossad e CIA se reuniram na 6ª para 'avançar' acordo de reféns, diz Israel

Israel informou neste sábado (9) que o chefe do serviço secreto israelense Mossad se reuniu na sexta-feira com o diretor da Agência Central de Inteligência americana (CIA) como parte dos esforços para garantir a libertação dos reféns retidos em Gaza.

"O chefe do Mosad, David Barnea, reuniu-se ontem [sexta-feira] com o chefe da CIA, Bill Burns, como parte dos esforços incansáveis para promover outro acordo para a libertação de reféns", informou o gabinete do primeiro-ministro israelense.

Os mediadores no conflito - Estados Unidos, Catar e Egito - intensificaram os esforços esta semana para alcançar um cessar-fogo em Gaza.