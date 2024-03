Avançam preparativos para entrega de ajuda por mar à Gaza, que segue sendo bombardeada

Pelo menos 23 civis morreram de desnutrição e desidratação, segundo o Ministério da Saúde do Hamas em um novo balanço, após a morte de outras três crianças.

Cerca de 1,7 milhão de moradores de Gaza permanecem deslocados devido à guerra, acrescentou o ministério.

Os mediadores no conflito ? Estados Unidos, Catar e Egito ? tentaram esta semana no Cairo alcançar um acordo para um cessar-fogo antes do início do ramadã, mês sagrado para os muçulmanos que começa no domingo (10) ou na segunda-feira (11), de acordo com o calendário lunar.

Entretanto, Biden reconheceu que "parece difícil" chegar a um acordo neste prazo, admitiu na sexta-feira.

Segundo um funcionário palestino, Israel não quer cumprir as "exigências mínimas" do Hamas, que adverte que não aceitará uma troca de reféns e prisioneiros sem a retirada das forças israelenses de Gaza.

