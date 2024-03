Bayer trabalha na elaboração de substituto do glifosato

No final de janeiro, ainda havia 54.000 casos pendentes de um inventário de 167.000 pedidos registrados.

A Bayer foi recentemente condenada a pagar bilhões de dólares, embora vários processos de apelação estejam em andamento.

No Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Anderson reiterou o desejo de seu grupo de acelerar a resolução dos litígios relacionados ao herbicida.

"Vamos aprimorar nossa estratégia de defesa e ver o que podemos fazer fora dos tribunais para limitar os riscos legais", destacou.

Em novembro, a empresa anunciou perdas de 4,6 bilhões de euros (quase 25 bilhões de reais em valores de 2023) no terceiro trimestre, especialmente devido à depreciação de ativos na divisão de agroquímicos.

E no início do ano, o gigante químico confirmou uma "redução significativa de pessoal" na Alemanha antes do final de 2025, especialmente em cargos de gestão.