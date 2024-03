Bayern de Munique massacra Mainz (8-1) com hat-trick de Harry Kane

Kane foi mais uma vez o líder do Bayern com seu hat-trick, o quarto que conseguiu nesta que é sua primeira Bundesliga depois de chegar ao gigante da Baviera vindo do Tottenham. Kane já havia balançado as redes contra Bochum, Darmstadt e Borussia Dortmund no primeiro turno.

No total, ele agora soma 30 gols e se distancia ainda mais na artilharia.

A nove jogos do final, Kane iguala o recorde de Uwe Seeler como o jogador com mais gols na sua primeira temporada na Bundesliga. Seeler marcou 30 gols na temporada 1963-1964 pelo Hamburgo.

Kane também se aproxima do recorde absoluto de gols em uma temporada no Campeonato Alemão, detido desde a temporada 2020-2021 pelo polonês Robert Lewandowski, que marcou 41 pelo Bayern.

O atacante londrino já havia levado seu time a uma virada crucial na terça-feira, nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Com uma dobradinha sua, o Bayern venceu a Lazio por 3 a 0, superando a derrota por 1 a 0 que os alemães haviam sofrido no jogo de ida, na Itália.

- Incêndio apagado? -

Estas duas últimas vitórias parecem virar a página de uma sequência catastrófica em fevereiro, com três derrotas consecutivas levando em conta todas as competições e apenas quatro pontos somados em doze possíveis, o que complicou a situação do Bayern na luta pelo título.