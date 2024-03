Brest perde para o Lens (1-0) e PSG pode aumentar vantagem na liderança

Apesar do revés, o Brest não tem sua vice-liderança ameaçada, pelo menos neste final de semana, já que está quatro pontos à frente do terceiro colocado, o Monaco, que visita o Strasbourg (13º) neste domingo.

O Lens conquistou os três pontos contra o Brest com um gol do zagueiro Ruben Aguilar aos 32 minutos.

Graças a essa vitória, a equipe do norte da França, vice-campeã no ano passado, sobe ao quarto lugar, posição que classifica para a próxima Liga dos Campeões. Mas poderá ser ultrapassado neste domingo pelo Lille (5º), que tem um ponto a menos e enfrenta o Rennes (8º).

No outro jogo deste sábado no campeonato francês, o Lyon saiu vitorioso (2-0) da visita ao Lorient.

Com 31 pontos, o time sobe provisoriamente para a 10ª posição e esquece o duro golpe que sofreu no último domingo, em casa, ao perder por 3 a 0 para o Lens. Esse revés encerrou uma sequência de quatro vitórias consecutivas e a vitória deste sábado coloca a equipe novamente no caminho positivo.

Os gols do Lyon na visita à Bretanha foram marcados pelo argentino Nicolás Tagliafico (52') e por Mama Baldé (64').