Chefe da diplomacia britânica se opõe a envio de tropas à Ucrânia

O chefe da diplomacia britânica, David Cameron, expressou sua oposição ao envio de tropas ocidentais à Ucrânia, mesmo que para o treinamento de soldados, em uma entrevista ao jornal alemão Süddeutsche Zeitung publicada neste sábado (9).

"As missões de treinamento são melhor realizadas fora do país. No Reino Unido treinamos 60 mil soldados ucranianos", respondeu a uma pergunta sobre se seria indicado, na situação atual, excluir qualquer envio de soldados ocidentais para a Ucrânia.

"Devemos evitar criar alvos óbvios para Putin. Não apoiamos missões de treino na Ucrânia", acrescentou.