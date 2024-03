Chefe do tráfico é preso na Colômbia por enviar cocaína para Europa

Um chefe do narcotráfico encarregado de enviar cocaína para as organizações criminosas europeias 'Ndrangheta e Mocro Maffia foi detido na Colômbia, em uma operação conjunta das autoridades colombianas e espanholas, informou a polícia da Espanha neste sábado (9).

O detido "é considerado o suposto responsável direto pelas operações do cartel (de Medelín) na Europa e elo do cartel com as organizações criminosas 'Ndrangheta e Mocro Maffia", indicou a Polícia Nacional em comunicado.

A 'Ndrangheta é a máfia calabresa e a Mocro Maffia é um grupo assim chamado pela origem marroquina de muitos de seus membros, que controla parte do comércio de cocaína na Europa através dos portos belga da Antuérpia e do neerlandês de Roterdã.