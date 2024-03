Coalizão liderada por EUA derruba 15 drones de huthis do Iêmen

As forças militares dos Estados Unidos e seus aliados destruíram 15 drones lançados pelos rebeldes huthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, no Mar Vermelho e no Golfo de Áden, informou neste sábado (9) o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) para o Oriente Médio.

Este ataque de drones de "grande escala" constitui "uma ameaça iminente aos navios mercantes, à Marinha dos EUA e às embarcações da coalizão na região", declarou. Por esta razão, navios de guerra e aeronaves da aliança os derrubaram, acrescentou o Centcom em publicação na rede social X.

Este é um dos ataques mais importantes dos rebeldes do Iêmen desde que iniciaram, em novembro, suas ofensivas contra navios que transitam no Mar Vermelho, uma área estratégica para o comércio mundial, em "solidariedade" aos palestinos da Faixa de Gaza, onde Israel está em guerra contra o grupo islamista Hamas.