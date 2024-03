Coalizão liderada por EUA derruba 15 drones lançados pelos rebeldes do Iêmen

Os Estados Unidos e seus aliados derrubaram, neste sábado (9), 15 drones lançados pelos rebeldes do Iêmen no Mar Vermelho e no Golfo de Áden, uma das maiores ações dessa milícia huthi ligada ao Irã.

O Comando Militar dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom) informou que ocorreu um ataque "em grande escala" com drones que representou uma "ameaça iminente para os navios mercantes, a Marinha dos Estados Unidos e os navios da coalizão na região".

Portanto, navios de guerra e aeronaves da aliança os derrubaram, acrescentou o Centcom em uma mensagem na rede social X.