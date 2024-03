Com dois gols de pênalti, Manchester United vence Everton (2-0)

Com dois gols de pênalti o Manchester United venceu o Everton por 2 a 0 neste sábado (9) pela 28ª rodada do Campeonato Inglês, resultado que o mantém na corrida pelas vagas nos torneios europeus.

Depois de fica mais longe da 'zona da Champions' ao sofrer derrotas diante do Fulham (2-1) e do Manchester City (3-1), a equipe comandada pelo técnico Erik ten Hag é sexta colocada, com 47 pontos, posição que a levaria, pelo menos, à Europa Conference League.

Neste sábado o United garantiu a vitória ainda no primeiro tempo, com dois pênaltis sofridos pelo argentino Alejandro Garnacho e convertidos por Bruno Fernandes (12') e Marcus Rashford (36').