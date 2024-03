Estudante de Moscou é condenado a prisão prisão por colocar nome de rede Wi-Fi com lema ucraniano

Segundo o registro do caso consultado pela Ria-Novosti, um policial havia anteriormente denunciado esta rede, cujo nome era considerado problemático.

Desde o início da ofensiva russa na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, as autoridades russas têm reprimido com milhares de multas e duras penas de prisão qualquer crítica pública à operação do Kremlin ou apoio às forças ucranianas.