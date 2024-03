Gangues no Haiti se tornam mais organizadas que a polícia e dominam o país

A violência dos grupos armados não é novidade no Haiti, mas as gangues que dominam o país se profissionalizaram e dispõem de maior poder de fogo que a polícia para realizar tráficos de todos os tipos ou sequestros para cobrar resgate.

Na noite de sexta-feira, ocorreram disparos esporádicos na capital, Porto Príncipe, constatou um correspondente da AFP, enquanto os habitantes da cidade buscavam desesperadamente refúgio para escapar da atual onda de violência.

- Grupos armados e política -

"As gangues são um fenômeno de longa data no Haiti. Elas estão ligadas a uma tradição de grupos armados não estatais que remonta aos anos 50, com o desenvolvimento dos 'tonton macoutes' do presidente François (Papá Doc) Duvalier", explica a ONG Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional em um relatório publicado em fevereiro.