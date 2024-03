Inter de Milão vence Bologna (1-0) e abre 18 pontos de vantagem na liderança

A Inter de Milão continua firme em sua trajetória rumo ao título da Serie A, objetivo que está cada vez mais em suas mãos, depois de neste sábado (9) vencer o Bologna fora de casa por 1 a 0, pela 28ª rodada do campeonato italiano.

Dezoito pontos: essa é a vantagem provisória da Inter sobre a segunda colocada, a Juventus, que joga no domingo contra a Atalanta para tentar diminuir essa enorme diferença, que já parece decisiva no momento em que restam dez jogos para o fim da competição.

São dez vitórias consecutivas no campeonato para a Inter, que vive uma fase espetacular. E o Bologna de Thiago Motta, também vivia um ótimo momento, após seis vitórias consecutivas. Mas neste duelo entre dois grandes times, o líder impôs sua força e tradição e conquistou os três pontos com o único gol do jogo, marcado pelo alemão Yann Bisseck aos 37 minutos.