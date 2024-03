Irlanda rejeita modernizar papel da mulher na Constituição em referendo

Segundo estimativas publicadas pela imprensa irlandesa, a participação no referendo realizado na sexta-feira não ultrapassou os 50%.

- "Uma ampla derrota" -

Varadkar afirmou em sua declaração que o "sim" sofreu "uma ampla derrota" no referendo e afirmou que a participação foi "respeitável".

"Acredito que tivemos dificuldade em convencer as pessoas da necessidade indispensável ou da necessidade em geral de realizar o referendo, sem mencionar a redação. Obviamente, é algo sobre o qual teremos que refletir nas próximas semanas e meses", acrescentou o político.

As duas emendas referem-se ao artigo 41 da Constituição, mas os opositores a essas mudanças criticaram que as formulações eram vagas, especialmente na segunda pergunta, e também rejeitaram a supressão das palavras "mulher" e "mãe" do texto.

Personalidades próximas à extrema direita levantaram que as emendas representavam uma ameaça, pois poderiam incentivar relacionamentos poligâmicos ou a reunificação familiar para imigrantes.