Milhares de manifestantes em Israel pedem destituição de Netanyahu e retorno dos reféns

"Bibi não tem interesse nos judeus ou nos árabes, só está interessado em si mesmo", gritou uma mulher de um púlpito.

A guerra em Gaza, no entanto, gera diversas opiniões. Alguns são a favor de um cessar-fogo imediato para que os reféns sejam libertados. Outros, como Shahi Gil, acreditam que é preciso ir além.

"Temos que encontrar uma solução com os palestinos, não com o Hamas, mas com aqueles que são a favor da paz ou pelo menos da coexistência", disse.

"Não temos escolha", acrescentou Israel Alva. "Não devemos começar uma guerra se não houver um projeto político por trás", refletiu.

"O que está acontecendo em Gaza parte meu coração", declarou Ora, a psicóloga. Após um silêncio, afirmou que um cessar-fogo era necessário.

Daniel Goldrich, um músico de 23 anos, acha "difícil" se pronunciar. "Queremos que os reféns retornem e depois precisamos de paz, precisamos de tranquilidade", disse.