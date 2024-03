Milhares de pessoas protestam em Londres e na França por cessar-fogo em Gaza

Sob uma maré de bandeiras palestinas, alguns participantes entoavam o slogan "Livre, Palestina livre" e exigiam um cessar-fogo "agora", denunciando os mais de 30.000 mortos pelos bombardeios israelenses, segundo as autoridades de Gaza, governada pelo Hamas.

Outros manifestantes seguravam cartazes com os dizeres "Parem a guerra em Gaza" ou "Parem o genocídio", mas também "do rio [Jordão] ao mar [Mediterrâneo]", um lema controverso relacionado para alguns com a destruição de Israel.

A polícia, acusada de ser muito leniente com os manifestantes por alguns políticos da ala direita do partido conservador no poder, advertiu que cumpriria seu dever "sem medo ou parcialidade" e que seria "independente e imparcial", ao mesmo tempo em que defenderia "o direito democrático" de se manifestar.

Já em Paris, a manifestação reuniu 11.500 manifestantes, segundo a polícia, mas uma organizadora disse que a participação chegou a 60.000 pessoas.

Respondendo ao apelo do coletivo Emergência Palestina, apoiado pelo partido França Insubmissa (LFI, extrema esquerda), os manifestantes levantaram cartazes "SOS Gaza" e bandeiras palestinas e gritaram "Fim ao genocídio", "Israel, apartheid, boicote" e também "Palestina Livre".

O presidente da LFI, Jean-Luc Mélenchon, a líder do partido nas eleições europeias, Manon Aubry, e a militante franco-palestina Rima Hassan estavam presentes na manifestação.