O 'sistema de predadores' sexuais em uma escola católica na França

A Congregação do Sagrado Coração de Jesus de Betharram foi fundada no século XIX nos Pireneus franceses com o objetivo de educar os jovens, no entanto, ex-alunos denunciam agora um "sistema de predadores sexuais" entre 1970 e 1990.

"Abrimos a caixa de Pandora", diz um deles. Há semanas surgem relatos de violência, agressões sexuais e estupros durante estes 20 anos no centro educacional em Lestelle-Betharram, que a congregação administrou sozinha até 2009.

Em fevereiro, o Ministério Público abriu uma investigação após receber 20 denúncias, às quais se seguiram 13 e muitas outras, afirma Alain Esquerre, que criou um grupo no Facebook para recolher testemunhos.