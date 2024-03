Opositora Machado denuncia detenção de outro líder de sua campanha na Venezuela

Um líder de campanha da opositora María Corina Machado foi detido na Venezuela sem que até o momento se conheçam as causas de sua prisão, denunciou neste sábado (9) a própria líder da oposição que aspira às presidenciais apesar de sua inabilitação.

"Denuncio [...] que o regime de Nicolás Maduro sequestrou nosso Diretor do Comando de Campanha do estado de Barinas, Emill Brandt", disse Machado na rede social X, com o que já somam quatro os dirigentes de seu partido detidos.

Machado fez uma visita nesta mesma semana por Barinas (oeste), estado natal do falecido presidente Hugo Chávez, como parte de sua campanha para as eleições presidenciais do próximo 28 de julho, às quais aspira se apresentar, apesar de na prática não poder após ter sido inabilitada por 15 anos pela justiça eleitoral.