Portugal tem guinada à direita em eleições marcadas por crescimento da extrema direita

A oposição de centro-direita de Portugal venceu as eleições legislativas deste domingo (10) por uma margem estreita, com a extrema direita duplicando seus votos, marcando uma guinada à direita do país após oito anos de governo socialista, de acordo com os resultados oficiais quase completos.

A Aliança Democrática (AD), de centro-direita, foi o partido mais votado com 29,52%. O partido liderado por Luís Montenegro, de 51 anos, terá 79 deputados dos 230 assentos legislativos em Portugal, segundo os números divulgados pelo Ministério do Interior.

O Partido Socialista, que em 2022 havia conquistado uma maioria absoluta, ficou em segundo lugar com 28,66% dos votos e 77 assentos.