Ativistas protestam contra a ampliação de fábrica alemã da Tesla

Os ativistas alegaram que estão reivindicando "um abastecimento seguro de água" e uma "proteção real do clima", e protestaram contra as "falsas soluções capitalistas" de Elon Musk, proprietário da Tesla.

Os manifestantes se opõem ao plano de Musk de expandir em 170 hectares a planta de Gruenheide, ao sul de Berlim, que atualmente ocupa 300 hectares e é a única fábrica europeia da Tesla.

Recentemente, houve um referendo local no qual mais de 60% dos participantes votaram contra a expansão proposta, embora a consulta não fosse juridicamente vinculativa.

No entanto, alguns moradores que não se opõem organizaram no domingo um pequeno contraprotesto no qual citaram os benefícios econômicos para a região.

bur-mfp/hgs/eg/dd/am

© Agence France-Presse