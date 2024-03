Bombardeio israelense deixa dezenas de mortos em Gaza às vésperas do ramadã

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou no mesmo dia que uma primeira embarcação com 200 toneladas de comida seria levada por duas ONGs a partir do porto de Lárnaca neste domingo.

As autoridades israelenses, que autorizaram a operação, estão inspecionando a carga, disse no sábado (9) Laura Lanuza, porta-voz da ONG espanhola Open Arms, que trabalha neste projeto em conjunto com a ONG americana World Central Kitchen (WCK), fundada pelo chef espanhol José Andrés.

A WCK, por sua vez, "já tem pessoas em Gaza" e está "construindo um cais" para poder descarregar a ajuda no território bombardeado, acrescentou.

- Mais prejudica do que ajuda -

Um navio de apoio logístico do Exército americano deixou o país com material para instalar um cais temporário em Gaza. Sua construção pode levar cerca de 60 dias, segundo o Pentágono.

A ONU, que alertou que a fome generalizada é "quase inevitável" no território, insiste que as entregas de ajuda por via aérea ou marítima não podem substituir as entregas terrestres.