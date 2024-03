Bombardeio russo deixa três mortos e 12 feridos no leste da Ucrânia

Pelo menos três pessoas morreram e 12 ficaram feridas em um bombardeio russo noturno no leste da Ucrânia, anunciou uma autoridade local neste domingo (10).

"À noite, os russos atacaram Dobropilia [a cerca de 45 km do front] com Shahed [drone]; pela manhã, as equipes de resgate encontraram os corpos de duas pessoas sob os escombros de uma casa", declarou Vadim Filachkin, um oficial de segurança ucraniano da região de Donetsk.

A mesma fonte informou que um homem de 66 anos morreu após um bombardeio do Exército russo ao município de Chasiv Yar, perto do front na mesma região.