Braço da Al Qaeda no Iêmen anuncia morte de seu líder

O braço da Al Qaeda no Iêmen anunciou a morte de seu líder Jalid Batarfi e nomeou seu sucessor, informou neste domingo (10) o centro americano de monitoramento de portais islamistas (Site).

Segundo o Site, a Al Qaeda na Península Arábica (AQPA) divulgou imagens do funeral de seu líder, com o corpo envolto em uma bandeira com o nome da organização jihadista.

"Deus levou sua alma enquanto ele pacientemente buscava sua recompensa e [...] liderava a jihad", declarou um combatente da AQPA no vídeo de quase 15 minutos divulgado pelo SITE.