Bukele se oferece para 'resolver' crise de segurança no Haiti

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofereceu-se neste domingo (10) para "resolver" a crise de insegurança e violência causada por grupos armados no Haiti, depois de ter reduzido as gangues que varreram seu país.

"Podemos consertar isso. Mas precisaremos de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, do consentimento do país anfitrião e cobertura de todos os custos da missão", escreveu Bukele na rede social X, em uma mensagem em inglês que foi posteriormente replicada pela Secretaria de Imprensa da Presidência.

No entanto, o presidente salvadorenho não deu detalhes sobre o que faria para "resolver" a situação no Haiti, que vive uma espiral de violência desencadeada por gangues armadas, principalmente na capital Porto Príncipe, com hospitais sob ataque, escassez de alimentos e infraestruturas bloqueadas.