Com gol de Vini, Real Madrid goleia Celta (4-0) e dá mais um passo rumo ao título

Depois de dois empates consecutivos em LaLiga e na Liga dos Campeões, o Real Madrid reencontrou a vitória ao golear o Celta de Vigo por 4 a 0, mantendo sua vantagem na liderança do campeonato espanhol, neste domingo (10), pela 28ª rodada.

Líder com sete pontos de vantagem sobre o surpreendente Girona (2º, 62 pontos), e oito sobre o seu grande rival Barcelona (3º, 61 pontos), a equipe 'merengue' está agora longe do alcance do Atlético de Madrid (4º, 55 pontos) e Athletic Bilbao (5º com 53 pontos).

Sem poder contar com seu prodígio inglês Jude Bellingham, que cumpriu suspensão, a equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti abriu o placar por meio de outro astro, o brasileiro Vinicius Júnior, que mostrou oportunismo depois de uma cabeçada de Rüdiger ter sido rebatida pelo goleiro Vicente Guaita (21').