Dados importantes sobre a União Europeia

A União Europeia (UE), criada em 1957 com apenas seis países fundadores, cresceu até se tornar, com 27 membros, uma potência econômica com projeção global.

O bloco tem uma população somada de 450 milhões de pessoas e, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), tem um PIB nominal avaliado em 19,3 trilhões de dólares (96 trilhões de reais na cotação atual).

A seguir, alguns dados sobre a UE.