Denúncia de plágio contra 'Os Rejeitados', indicado ao Oscar

Um escritor britânico acusou a equipe responsável por "Os Rejeitados", o drama de Alexander Payne sobre um internato nos anos 70 e que aspira ao Oscar de melhor filme, de plagiar uma obra sua que não chegou a ser produzida, segundo informações da Variety.

Simon Stephenson, co-roteirista de "Luca", da Pixar, entre outros filmes, escreveu para o Sindicato de Roteiristas dos Estados Unidos em janeiro para expressar sua preocupação, e chamou de "realmente esmagadoras" as provas de que "Os Rejeitados" tinha sido copiado "linha por linha" de sua obra.

Stephenson disse que seu roteiro de "Frisco" era centrado em um médico cansado do mundo e um paciente de 15 anos que ele é obrigado a cuidar. "Os Rejeitados" conta a história de um professor meticuloso, uma cozinheira e um estudante adolescente presos no campus durante as férias.