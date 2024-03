Direita nacionalista europeia diante do desafio de superar divisões

Esses três grupos geralmente estão em conflito, mas constituem o tripé sobre o qual a maioria é construída para os principais itens da agenda política.

O PPE não descartou a possibilidade de trabalhar com o ECR, mas a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, uma figura de proa do bloco conservador, advertiu que jamais cooperaria "com amigos de [Vladimir] Putin" ou "inimigos do Estado de Direito".

Esta foi uma alusão ao partido húngaro Fidesz, do primeiro-ministro Viktor Orban, que tem relações com a Rússia e um relacionamento difícil com a Comissão Europeia.

O Fidesz, que atualmente não pertence a nenhum bloco, está em negociações para se juntar ao ECR. Ákos Bence Gát, do think tank MCC Brussels, apoiado pelo governo húngaro, observou que "o importante é que a direita soberana possa se unir e encontrar uma forma de cooperação efetiva".

A eventual entrada do Fidesz no ECR poderia provocar a saída de outros partidos do bloco, como o Democratas da Suécia ou o Perussuomalaiset (Partido dos Finlandeses) da Finlândia.

Quanto à questão da migração, em seu manifesto para as eleições europeias de junho, o PPE defende o envio de solicitantes de asilo para países terceiros considerados "seguros", como o plano do Reino Unido com Ruanda.