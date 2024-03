Djokovic volta a Indian Wells com triunfo; Sabalenka e Gauff sofrem mas avançam

Djokovic, que não competia desde a derrota em janeiro nas semifinais do Aberto da Austrália, precisou de três sets para eliminar Vukic, número 69 da ATP, por 6-2, 5-7 e 6-3.

"Houve um momento em que fiquei um pouco preocupado ao perder o segundo set e empatar no terceiro, mas tentei continuar no jogo e elevar o meu nível", explicou.

O gigante sérvio alcançou assim 400 vitórias ao longo da sua carreira em torneios Masters 1000, a segunda categoria mais importante depois dos Grand Slams.

Apenas o espanhol Rafael Nadal, que desistiu no último minuto de disputar o Aberto de Indian Wells, venceu mais partidas do Masters 1000 (406), mas Djokovic detém o recorde de títulos, com 40.

O adversário de 'Nole', cinco vezes campeão em Indian Wells, na terceira rodada será o jovem italiano Luca Nardi, número 123 do ranking mundial.

Em outra partida da segunda rodada, o argentino Sebastián Báez manteve sua excelente fase ao vencer o italiano Fabio Fognini por 7-5 e 6-3.