Em Barcelona, católicos rezam por chuva para lutar contra a seca

Carregando velas e fazendo orações, várias dezenas de fiéis, liderados pelo Cardeal Arcebispo de Barcelona, Juan José Omella, acompanharam a imagem do Cristo crucificado, que as irmandades, vestidas com suas tradicionais túnicas pretas, tiveram que cobrir com plástico em algumas partes do percurso.

Essa imagem, que geralmente se encontra na Basílica de Santa Maria del Pi, localizada no centro da cidade, era tradicionalmente usada pelos fiéis de Barcelona para rezar, entre outras coisas, por chuva, embora não tenha sido levada em procissão especificamente para pedir água desde meados do século passado.

"Dado que a necessidade de chuva é mais do que evidente, foi decidido trazer essa imagem (...) que é a que tem sido tradicionalmente usada em Barcelona para esse tipo de oração", explicou Gottschalk sobre a iniciativa.

Com a região da Catalunha, no nordeste da Espanha, passando por sua pior seca desde que os registros de chuva começaram a ser feitos no início do século XX, os confrades decidiram convocar nove dias de orações que terminaram no sábado com uma missa na basílica e a procissão.

"Parece estar dando bons resultados, porque eles estão rezando por chuva há uma semana e já começou a chover", disse Nuria Prat, uma restauradora de arte de 59 anos, antes do início da Eucaristia.

- Preocupação -

Mas a água que caiu em Barcelona no sábado não parece ser suficiente para aliviar a intensa seca que afeta essa região, que é uma das potências econômicas da Espanha.