Europeus se preparam para votar eleições sob a sombra de Trump

As pesquisas apontam para um fortalecimento dos partidos de extrema direita, impulsionados pela corrente antissistema que está abalando praticamente todos os países do bloco.

O Partido Popular Europeu (PPE, de direita) continuará sendo o maior bloco, seguido pelos Socialistas e Democratas (S&D, social-democratas), segundo as pesquisas.

No entanto, o centrista Renovar a Europa (Renew Europe, liberais) pode perder o terceiro lugar para o bloco de extrema direita Identidade e Democracia (ID), de acordo com as pesquisas.

- Corrente anti-establishment -

De acordo com as projeções do centro de pesquisa do Conselho Europeu de Relações Exteriores (ECFR), os grupos populistas e aqueles que questionam a própria UE poderiam vencer em nove países do bloco, incluindo França e Itália.

As pesquisas do ECFR mostram que a principal preocupação dos europeus é a crise do custo de vida, com mais de três em cada quatro eleitores temendo que seu padrão de vida caia este ano.