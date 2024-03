Guerra em Gaza não dá sinais de trégua no primeiro dia do Ramadã

A guerra eclodiu em 7 de outubro, com o ataque sem precedentes dos comandos do Hamas em solo israelense, no qual morreram cerca de 1.160 pessoas, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados israelenses.

Além disso, cerca de 250 pessoas foram sequestradas e 130 permanecem cativas em Gaza, das quais 31 morreram, segundo as autoridades de Israel.

Em resposta, Israel prometeu "aniquilar" o Hamas e lançou uma campanha militar contra o enclave palestino.

Até agora, o conflito deixou 31.112 mortos em Gaza, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.

Os bombardeios deixaram 67 mortos nas últimas 24 horas, anunciou o Ministério nesta segunda-feira, incluindo quatro pessoas da mesma família que morreram em um ataque à sua casa durante as orações matinais em Rafah.

O Exército anunciou que 15 combatentes islamistas morreram no domingo em operações no centro de Gaza. As operações de busca "seletivas" também tiveram como alvo casas usadas para "atividades terroristas" no bairro de Hamad, em Khan Yunis.