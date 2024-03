Homem é preso após colidir contra portões do Palácio de Buckingham

Um homem foi preso na madrugada de sábado após colidir seu carro contra os portões do Palácio de Buckinham, informou a polícia de Londres neste domingo (10).

O incidente ocorreu por volta das 02H33 de sábado (23H33 de sexta em Brasília), quando "um carro bateu nos portões do Palácio de Buckingham", segundo a polícia.

"Agentes armados prenderam um homem no local por suspeita de danos criminosos. Ele foi levado ao hospital", acrescentou a Scotland Yard, afirmando que ninguém ficou ferido e que as circunstâncias do incidente estão sendo investigadas.