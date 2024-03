Indicações ao Oscar nas principais categorias

Estes são os indicados às principais categorias na 96ª edição dos Prêmios da Academia, que serão entregues em Hollywood neste domingo (10).

"Oppenheimer", o drama de Christopher Nolan sobre o pai da bomba atômica, lidera a corrida ao Oscar com 13 indicações. É seguido pelo filme surrealista de Yorgos Lanthimos, "Pobres Criaturas", com 11, enquanto o drama de Martin Scorsese, "Assassinos da Lua das Flores", chega com dez nomeações.

- Melhor Filme -

- "Ficção Americana"