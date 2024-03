Iraque mata dez jihadistas durante operação no deserto

As forças iraquianas mataram "dez terroristas nas últimas 24 horas" durante uma operação contra combatentes do grupo Estado Islâmico (EI) em zonas desérticas do Iraque, anunciou o Exército neste domingo (10).

Quatro pessoas morreram neste domingo e seis no sábado na região de Wadi al Tharthar, que se estende pelas províncias de Salahedin (ao norte de Bagdá) e de Ambar (a oeste da capital), segundo um meio de comunicação estatal.

A operação foi "uma medida preventiva" para impedir atentados que o grupo planejava realizar durante o mês sagrado do ramadã, que começa neste domingo ou na segunda-feira (11), de acordo com o calendário lunar, indicou à AFP uma fonte de segurança.