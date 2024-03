Juventus empata com Atalanta (2-2) e cede vice-liderança ao Milan

Este duelo ficou marcado por uma imagem inusitada, a do técnico do Lecce, Roberto D'Aversa, dando uma cabeçada no atacante francês do Hellas Verona, Thomas Henry.

A agressão ocorreu em meio a incidentes que eclodiram no final da partida, com empurrões entre jogadores e membros da comissão técnica das duas equipes.

O francês, atingido na bochecha direita, foi expulso pelo árbitro, assim como o técnico do Lecce.

"Fui a campo para evitar que os meus jogadores fossem expulsos, houve muitas provocações dos jogadores do Verona nos últimos minutos do jogo e após o apito final", disse D'Aversa à Sky Sport.

"Não foi um gesto simpático, admito, não há desculpa e me expliquei as pessoas do Verona. Mas não entrei em campo para cometer esse gesto", acrescentou.

Ele depois se desculpou em suas redes sociais, mas negou ter dado uma cabeçada em Henry: "Foi contato físico, cabeça com cabeça", garantiu.