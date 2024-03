Leverkusen vence Wolfsburg (2-0) e mantém 10 pontos de vantagem sobre Bayern

O Bayern de Munique havia diminuído essa diferença para sete pontos no sábado, com a impressionante goleada de 8 a 1 sobre o modesto Mainz (17º) impulsionada por um hat-trick do atacante inglês Harry Kane, mas o Leverkusen resistiu à pressão e restaurou a distância de dez pontos.

- 36 jogos invicto -

O líder do campeonato já está há 36 jogos consecutivos sem perder, levando em conta todas as competições, algo que nenhum clube de elite alemão havia conseguido antes. O saldo é de 31 vitórias e 5 empates.

A última derrota em um jogo oficial remonta à rodada final da Bundesliga passada, quando perdeu por 3 a 0 na visita ao Bochum, no dia 27 de maio de 2023.

Na quinta-feira, o Bayer Leverkusen quase viu sua sequência ser interrompida. Perdia por 2 a 0 para o Qarabag, no Azerbaijão, no jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa, mas os alemães evitaram a derrota nos acréscimos, empatando em 2 a 2. O desfecho desse confronto será na quinta-feira em casa, na BayArena.

Além da Bundesliga e da Liga Europa, o Leverkusen sonha com mais um título na reta final da temporada, o da Copa da Alemanha, onde se classificou para as semifinais. O adversário será o Fortuna Düsseldorf, da segunda divisão.