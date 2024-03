Lucros da petroleira saudita Aramco caem cerca de 25% em 2023

A empresa petrolífera, assim como outros gigantes do petróleo, registrou lucros recordes no ano passado, pois os preços subiram para US$ 130 por barril devido à invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, mas também devido à recuperação econômica pós-covid.

Em 2023, os preços do petróleo caíram para US$ 85 (R$ 424 na cotação da época) o barril, pressionados pelo risco de recessão em todo o mundo.

No entanto, a Aramco registrou seu "segundo maior lucro de todos os tempos" em 2023, disse o CEO da empresa petrolífera, Amin Naser, que oferecerá aos acionistas um aumento de 30% nos dividendos em comparação com o ano anterior.

"Nossa resiliência e adaptabilidade contribuíram para fluxos de caixa saudáveis e um alto nível de lucratividade, apesar do ambiente econômico desafiador", acrescentou Naser.

Os preços do petróleo podem subir para cerca de US$ 88 por barril e chegar a US$ 90 até o final de 2024, principalmente devido às incertezas globais sobre a guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, de acordo com um relatório publicado em outubro pela Jadwa Investment, sediada em Riade.

O anúncio dessa queda nos lucros ocorre depois que a transferência de uma nova parcela de ações da gigante do petróleo para o Fundo de Investimento Público (PIF) foi divulgada na quinta-feira.