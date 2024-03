Netanyahu afirma que Biden se 'equivoca' ao criticar o enfoque da guerra em Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rechaçou neste domingo (10) as declarações do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que afirmou que a abordagem da guerra em Gaza "prejudica mais do que ajuda Israel".

"Se ele quer dizer com isso que estou implementando políticas contrárias à maioria, (contra) o desejo da maioria dos israelenses, e que isso prejudica os interesses de Israel, então ele está errado em ambos os aspectos", declarou Netanyahu em uma entrevista ao Politico.

