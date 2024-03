Os vencedores das principais categorias do Oscar

Melhor roteiro adaptado: Cord Jefferson, "Ficção Americana"

Melhor filme internacional: "Zona de Interesse" (Reino Unido)

Melhor longa de animação: "O Menino e a Garça"

Melhor documentário: "20 Dias em Mariupol"

Melhor trilha sonora original: Ludwig Goransson, "Oppenheimer"

Melhor canção original: Billie Eilish e Finneas O'Connell, "What Was I Made For?" da trilha sonora de "Barbie"